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Даниил Васильев

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Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Василий Васильев

Мать: Стефанида (Прокофиева)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1835

Жена: Стефанида Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1836

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1839

Сын: Илларион Данилов

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Тимофей Данилов

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1844

Сын: Герасим Данилов

Мать ребёнка: Стефанида Павлова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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