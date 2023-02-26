Даниил Васильев
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Василий Васильев
Мать: Стефанида (Прокофиева)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1835
Жена: Стефанида Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.11.1836
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1839
Сын: Илларион Данилов
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1842
Сын: Тимофей Данилов
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1844
Сын: Герасим Данилов
Мать ребёнка: Стефанида Павлова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно