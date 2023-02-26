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Марфа Власова

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Место рождения

д.Подсухи Лонской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подсухи Лонской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1844

Муж: Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1846

Сын: Леонтий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Васильев

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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