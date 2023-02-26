Марфа Власова
Место рожденияд.Подсухи Лонской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подсухи Лонской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1844
Муж: Дмитрий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1846
Сын: Леонтий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Васильев
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно