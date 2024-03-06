Мокеев Мокей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокеев Александр
Рождение ребёнка
12.05.1895
Сын: Мокеев Александр Мокеевич
Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: Мокеева Любовь Мокеевна
Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
12.05.1908
Дочь: Мокеева Елена Мокеевна
Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
05.04.1910
Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
11.04.1912
Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокеев Иван Мокеевич
Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно