Мокеев Мокей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеев Мокей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокеев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1895

Сын: Мокеев Александр Мокеевич

Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Мокеева Любовь Мокеевна

Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
12.05.1908

Дочь: Мокеева Елена Мокеевна

Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Мокеев Георгий Мокеевич

Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1912

Сын: Мокеев Василий Мокеевич

Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокеев Иван Мокеевич

Мать ребёнка: Мокеева Матрона Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Матрона Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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