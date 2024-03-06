Мокеева Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева Матрона Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1895

Сын: Мокеев Александр Мокеевич

Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Мокеева Любовь Мокеевна

Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович

Рождение ребёнка
12.05.1908

Дочь: Мокеева Елена Мокеевна

Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович

Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Мокеев Георгий Мокеевич

Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1912

Сын: Мокеев Василий Мокеевич

Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокеев Иван Мокеевич

Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Мокей Александрович

Смерть
Неизвестно
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