Мокеева Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1895
Сын: Мокеев Александр Мокеевич
Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: Мокеева Любовь Мокеевна
Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1908
Дочь: Мокеева Елена Мокеевна
Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович
Рождение ребёнка
05.04.1910
Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович
Рождение ребёнка
11.04.1912
Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокеев Иван Мокеевич
Отец ребёнка: Мокеев Мокей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно