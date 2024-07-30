Корочкин Яков Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.08.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корочкин Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корочкина Варвара Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корочкина Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкирова (Корочкина) Ксения Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Зименкова (Корочкина) Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.08.1892 ст.
В метрике указано, что умершему было 115 лет