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Корочкин Яков Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корочкин Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корочкина Анна ст. Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корочкина Варвара Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корочкина Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкирова (Корочкина) Ксения Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Зименкова (Корочкина) Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Корочкин Степан Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Корочкин Леонтий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Корочкин Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Сын: Корочкин Федор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Корочкин Борис Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Корочкин Иоаким Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Корочкин Егор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.08.1892 ст.
Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
В метрике указано, что умершему было 115 лет

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