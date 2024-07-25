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Корочкин Федор Яковлев

Место рождения

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1838 ст.

Дата смерти

08.11.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.

Отец: Корочкин Яков Герасимов

Мать: не указана

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1864 ст.

Сын: Корочкин Федор Федоров

Мать ребёнка: Корочкина Матрона Степанова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: того же сельца крестьяне Евграф Евдокимов девица Евфросинья Степанова
Смерть
08.11.1901 ст.
Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд

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