Корочкин Федор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838 ст.
Дата смерти08.11.1901 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.
Отец: Корочкин Яков Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1864 ст.
Мать ребёнка: Корочкина Матрона Степанова
Восприемники: того же сельца крестьяне Евграф Евдокимов девица Евфросинья Степанова
Смерть
08.11.1901 ст.