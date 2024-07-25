Корочкина Матрона Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочкина Матрона Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1864 ст.

Сын: Корочкин Федор Федоров

Отец ребёнка: Корочкин Федор Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: того же сельца крестьяне Евграф Евдокимов девица Евфросинья Степанова
Смерть
Неизвестно

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