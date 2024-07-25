Корочкина Матрона Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1864 ст.
Отец ребёнка: Корочкин Федор Яковлев
Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: того же сельца крестьяне Евграф Евдокимов девица Евфросинья Степанова
Смерть
Неизвестно