Корочкин Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смерти26.12.1876 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: Корочкин Яков Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корочкина Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корочкина Анна Васильева
Рождение ребёнка
03.12.1863 ст.
Дочь: Корочкина Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Восприемники: крестьяне того же сельца Егор Иванов и Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1864 ст.
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Восприемники: Сельца Илларионовки крестьянин Федор Яковлев Корочкин и крестьянская девица Степанида Флорова
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.
Дочь: Корочкина Дарья Иванова
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Восприемники: Сельца Илларионова крестьяне Ксения Яковлева Корочкина (Башкирова) Федор Яковлев Корочкин
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.
Дочь: Корочкина Феврония Иванова
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Восприемники: Сельца Ташлиярки в/о крестьянин Григорий Никифоров и сельца Илларионовка крестьянка Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Восприемники: сельца Больгой Ташиярки временнообязанный крестьянин Георгий Никифоров сельца Илларионовки временно обязанная крестьянская девица Параскева Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Дочь: Корочкина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова
Восприемники: отпускной рядовой Степан Яковлев (Корочкин) Екатерина Трофимова
Смерть
26.12.1876 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)