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Корочкин Иван Яковлев

Место рождения

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

26.12.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: Корочкин Яков Герасимов

Мать: не указана

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корочкина Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корочкина Анна Васильева

Рождение ребёнка
03.12.1863 ст.

Дочь: Корочкина Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: крестьяне того же сельца Егор Иванов и Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1864 ст.

Сын: Корочкин Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Сельца Илларионовки крестьянин Федор Яковлев Корочкин и крестьянская девица Степанида Флорова
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.

Дочь: Корочкина Дарья Иванова

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Сельца Илларионова крестьяне Ксения Яковлева Корочкина (Башкирова) Федор Яковлев Корочкин
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.

Дочь: Корочкина Феврония Иванова

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Сельца Ташлиярки в/о крестьянин Григорий Никифоров и сельца Илларионовка крестьянка Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.

Сын: Корочкин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: сельца Больгой Ташиярки временнообязанный крестьянин Георгий Никифоров сельца Илларионовки временно обязанная крестьянская девица Параскева Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Дочь: Корочкина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Сын: Корочкин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Корочкина Анна Александрова

Восприемники: отпускной рядовой Степан Яковлев (Корочкин) Екатерина Трофимова
Смерть
26.12.1876 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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