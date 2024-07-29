Корочкина Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочкина Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1863 ст.

Дочь: Корочкина Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: крестьяне того же сельца Егор Иванов и Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1864 ст.

Сын: Корочкин Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Сельца Илларионовки крестьянин Федор Яковлев Корочкин и крестьянская девица Степанида Флорова
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.

Дочь: Корочкина Дарья Иванова

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Сельца Илларионова крестьяне Ксения Яковлева Корочкина (Башкирова) Федор Яковлев Корочкин
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.

Дочь: Корочкина Феврония Иванова

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Сельца Ташлиярки в/о крестьянин Григорий Никифоров и сельца Илларионовка крестьянка Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.

Сын: Корочкин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: сельца Больгой Ташиярки временнообязанный крестьянин Георгий Никифоров сельца Илларионовки временно обязанная крестьянская девица Параскева Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Дочь: Корочкина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Илларионовка, Матвеевская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Сын: Корочкин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев

Восприемники: отпускной рядовой Степан Яковлев (Корочкин) Екатерина Трофимова
Смерть
Неизвестно

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