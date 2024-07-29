Корочкина Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1863 ст.
Дочь: Корочкина Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Восприемники: крестьяне того же сельца Егор Иванов и Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1864 ст.
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Восприемники: Сельца Илларионовки крестьянин Федор Яковлев Корочкин и крестьянская девица Степанида Флорова
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.
Дочь: Корочкина Дарья Иванова
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Восприемники: Сельца Илларионова крестьяне Ксения Яковлева Корочкина (Башкирова) Федор Яковлев Корочкин
Рождение ребёнка
19.06.1869 ст.
Дочь: Корочкина Феврония Иванова
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Восприемники: Сельца Ташлиярки в/о крестьянин Григорий Никифоров и сельца Илларионовка крестьянка Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
13.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Восприемники: сельца Больгой Ташиярки временнообязанный крестьянин Георгий Никифоров сельца Илларионовки временно обязанная крестьянская девица Параскева Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Дочь: Корочкина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Корочкин Иван Яковлев
Восприемники: отпускной рядовой Степан Яковлев (Корочкин) Екатерина Трофимова
Смерть
Неизвестно