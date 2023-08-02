Туганов Абисал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Туганов Хетаг
Мать: Туганова Кыз Аз-Гиреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Туганов Асламбек
Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна
Рождение ребёнка
26.12.1886
Сын: Туганов Батырбек
Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Туганов Ланктемир
Мать ребёнка: Туганова Хуаре Айтеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова Хуаре Айтеговна
Смерть
1899