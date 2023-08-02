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Туганов Ланктемир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Туганов Абисал

Мать: Туганова Хуаре Айтеговна

Смерть
1993
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