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Туганов Ланктемир
Туганов Ланктемир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Туганов Абисал
1847 г.р.
Мать
Туганова (Кантемирова) Хуаре Айтеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Туганов Абисал
Мать:
Туганова Хуаре Айтеговна
Смерть
1993
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