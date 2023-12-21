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Мельников Андрей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

06.12.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Мельников Максим Михроев

Мать: Мельникова Маланья Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.1821 ст.

Сын: Мельников Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мельникова Меланья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мельников Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мельников Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1836

Дочь: Мельникова Марфа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Мельников Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Елисавета Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Соломонида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Елисавета Ермолаевна

Смерть
06.12.1849 ст.
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