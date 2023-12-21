Мельников Андрей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти06.12.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
07.08.1821 ст.
Сын: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мельникова Меланья Андреевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мельников Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
30.06.1836
Дочь: Мельникова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1839
Сын: Мельников Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Елисавета Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1849 ст.