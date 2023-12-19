Мельников Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Александр Андреевич

Мельников Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821 ст.

Отец: Мельников Андрей Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1839 ст.

Жена: Трусова Ксения Афонасьевна

Рождение ребёнка
29.10.1841

Сын: Мельников Абрам Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1844

Дочь: Мельникова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.12.1845

Дочь: Мельникова Настасья Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Мельникова Маланья Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1850

Дочь: Мельникова Феодосья Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.06.1857

Дочь: Мельникова Февронья Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1859

Дочь: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Двойняшки с Михаилом
Рождение ребёнка
06.11.1859

Сын: Мельников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.