Мельников Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821 ст.
Отец: Мельников Андрей Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1839 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1841
Сын: Мельников Абрам Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.10.1844
Дочь: Мельникова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.12.1845
Дочь: Мельникова Настасья Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Мельникова Маланья Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1850
Дочь: Мельникова Феодосья Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1857
Дочь: Мельникова Февронья Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1859
Дочь: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Двойняшки с Михаилом
Рождение ребёнка
06.11.1859
Сын: Мельников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Домна Алексеевна
Смерть
Неизвестно