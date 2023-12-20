Мельникова Домна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти27.02.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Костиков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1841
Сын: Мельников Абрам Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1844
Дочь: Мельникова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1845
Дочь: Мельникова Настасья Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Мельникова Маланья Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1850
Дочь: Мельникова Феодосья Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.06.1857
Дочь: Мельникова Февронья Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1859
Дочь: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Двойняшки с Михаилом
Рождение ребёнка
06.11.1859
Сын: Мельников Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич
Смерть
27.02.1892 ст.