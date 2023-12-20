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Мельникова Домна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

27.02.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Костиков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1841

Сын: Мельников Абрам Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
05.10.1844

Дочь: Мельникова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
23.12.1845

Дочь: Мельникова Настасья Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Мельникова Маланья Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
26.05.1850

Дочь: Мельникова Феодосья Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
26.06.1857

Дочь: Мельникова Февронья Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1859

Дочь: Куделина (Мельникова) Матрена Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Двойняшки с Михаилом
Рождение ребёнка
06.11.1859

Сын: Мельников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Андреевич

Смерть
27.02.1892 ст.

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