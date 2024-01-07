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Мельников Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Андрей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1846

Сын: Мельников Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
20.07.1849

Сын: Мельников Илья Егорович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мельников Емельян Егорович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
12.01.1852

Дочь: Мельникова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1855

Дочь: Мельникова Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Фекла Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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