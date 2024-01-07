Мельников Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1846
Сын: Мельников Кузьма Егорович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
20.07.1849
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мельников Емельян Егорович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
12.01.1852
Дочь: Мельникова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1855
Дочь: Мельникова Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно