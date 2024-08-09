Алексей Арсеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Арсеньев

Место рождения

с.Ново Кувшиновского района Тверской обл.

Дата рождения

06.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1880

Отец: Арсений Тарасов

Мать: Анисья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клавдия Алексеева

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1909

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Смерть
Неизвестно

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