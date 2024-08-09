Алексей Арсеньев
Место рожденияс.Ново Кувшиновского района Тверской обл.
Дата рождения06.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1880
Отец: Арсений Тарасов
Мать: Анисья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клавдия Алексеева
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1909
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Смерть
Неизвестно