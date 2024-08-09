Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Арсеньев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клавдия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Арсеньев
Рождение ребёнка
1909
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Арсеньев
Смерть
Неизвестно