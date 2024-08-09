Марья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Яковлева

Марья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Арсеньев

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клавдия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Арсеньев

Рождение ребёнка
1909

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Арсеньев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.