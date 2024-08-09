Анисья Степанова
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Тарасов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иоанн Арсеньев
Отец ребёнка: Арсений Тарасов
Рождение ребёнка
06.03.1880
Сын: Алексей Арсеньев
Отец ребёнка: Арсений Тарасов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Арсений Тарасов
Рождение ребёнка
12.04.1884
Дочь: (Арсеньева) Александра
Отец ребёнка: Арсений Тарасов
Смерть
Неизвестно