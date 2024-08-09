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Анисья Степанова

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Тарасов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иоанн Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Тарасов

Рождение ребёнка
06.03.1880

Сын: Алексей Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Тарасов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Смирнов Федор Арсеньев

Отец ребёнка: Арсений Тарасов

Рождение ребёнка
12.04.1884

Дочь: (Арсеньева) Александра

Отец ребёнка: Арсений Тарасов

Смерть
Неизвестно

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