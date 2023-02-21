Аким Буним Эфраимович
Место рожденияг. Галич, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким Эфраим Нафтальевич
Мать: Аким Рахиль Лазаревна
г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва