Аким Буним Эфраимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Буним Эфраимович

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Место рождения

г. Галич, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким Эфраим Нафтальевич

Мать: Аким Рахиль Лазаревна

г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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