Соломония Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Сын: Семён Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Федот Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванов
Смерть
Неизвестно