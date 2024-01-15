Соломония Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Семён Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1716

Сын: Федот Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванов

Смерть
Неизвестно
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