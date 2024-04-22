Максим Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Сын: Семён Максимов
Мать ребёнка: Соломония Агафонова
Рождение ребёнка
1716
Сын: Федот Максимов
Мать ребёнка: Соломония Агафонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Соломония Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Агафонова
Смерть
Неизвестно