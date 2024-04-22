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Максим Иванов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1707

Сын: Семён Максимов

Мать ребёнка: Соломония Агафонова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1716

Сын: Федот Максимов

Мать ребёнка: Соломония Агафонова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Соломония Агафонова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Агафонова

Смерть
Неизвестно
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