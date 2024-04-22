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Федот Максимов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1716

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Максим Иванов

Мать: Соломония Агафонова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Трофим Федотов

Мать ребёнка: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марья Федотова

Мать ребёнка: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Артемон Федотов

Мать ребёнка: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Козьма Федотов

Мать ребёнка: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Максим Федотов

Мать ребёнка: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Федотов

Мать ребёнка: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Исакова

Смерть
1767
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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