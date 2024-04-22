Федот Максимов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Максим Иванов
Мать: Соломония Агафонова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Трофим Федотов
Мать ребёнка: Васса Исакова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марья Федотова
Мать ребёнка: Васса Исакова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Артемон Федотов
Мать ребёнка: Васса Исакова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Козьма Федотов
Мать ребёнка: Васса Исакова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Максим Федотов
Мать ребёнка: Васса Исакова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Федотов
Мать ребёнка: Васса Исакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Исакова
Смерть
1767