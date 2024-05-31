Трегубов Иов Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1800
Отец: Трегубов Никифор Доментьевич
Мать: Мария Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Работа или профессия
Около 1821
Калабарок, Чигиринский уезд, Киевская губерния
указный пономарь https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980