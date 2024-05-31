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Трегубов Иов Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Трегубов Никифор Доментьевич

Мать: Мария Кирилловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Работа или профессия
Около 1821
Калабарок, Чигиринский уезд, Киевская губерния
указный пономарь https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980

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