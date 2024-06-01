Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
1807
Сын: Трегубов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
14.07.1811
Сын: Трегубов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич
Подорожнее, Чигиринский уезд, Киевская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-TZ62?view=i... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816
Сын: Трегубов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Трегубов Семен Никифорович
Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Смерть
Неизвестно