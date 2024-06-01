Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Кирилловна

Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Никифор Доментьевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Трегубов Иов Никифорович

Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
1807

Сын: Трегубов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
14.07.1811

Сын: Трегубов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич

Подорожнее, Чигиринский уезд, Киевская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-TZ62?view=i... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816

Сын: Трегубов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Трегубов Семен Никифорович

Отец ребёнка: Трегубов Никифор Доментьевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.