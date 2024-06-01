Трегубов Никифор Доментьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиДо 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Трегубов Доментий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Работа или профессия
С 1803 по 1811
Шабельники, Шабельницкая волость, Чигиринский уезд
пономарь https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-BQJX-K9SZ-2?view=explore&groupId=TH-774... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Сын: Трегубов Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Работа или профессия
С 1811
Калабарок, Чигиринский уезд, Киевская губерния
указный пономарь https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55
Рождение ребёнка
14.07.1811
Сын: Трегубов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Подорожнее, Чигиринский уезд, Киевская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-TZ62?view=i... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816
Сын: Трегубов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Трегубов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Смерть
До 1821
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980