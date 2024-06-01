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Трегубов Никифор Доментьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

До 1821

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Трегубов Доментий

Мать: Тригубова Пелагея Емельяновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Трегубов Иов Никифорович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Работа или профессия
С 1803 по 1811
Шабельники, Шабельницкая волость, Чигиринский уезд
пономарь https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-BQJX-K9SZ-2?view=explore&groupId=TH-774... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Сын: Трегубов Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Работа или профессия
С 1811
Калабарок, Чигиринский уезд, Киевская губерния
указный пономарь https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-QQVJ-PQ1S?view=explore&groupId=TH-7788-121839-963-55
Рождение ребёнка
14.07.1811

Сын: Трегубов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Подорожнее, Чигиринский уезд, Киевская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93Q-TZ62?view=i... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816

Сын: Трегубов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Трегубов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980
Смерть
До 1821
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9VW-BD4Z?wc=Q2D2-9S5%3A1590263304%2C1590263694%2C1590263835%2C1590272479&cc=2290980

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