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Платон Прокопьевич

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Прокопий Никифорович

Мать: Анна Афанасьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.12.1850

Сын: Игнатий Платонович

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.06.1858

Дочь: Елена Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Пелагея Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1871

Сын: Афанасий Платонович

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Платоновна

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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