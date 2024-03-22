Платон Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Прокопий Никифорович
Мать: Анна Афанасьевна
Бракосочетание
24.02.1850
Жена: Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.12.1850
Сын: Игнатий Платонович
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.06.1858
Дочь: Елена Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Пелагея Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Афанасий Платонович
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Платоновна
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно