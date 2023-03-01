Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.02.1850
Муж: Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.12.1850
Сын: Игнатий Платонович
Отец ребёнка: Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.06.1858
Дочь: Елена Платоновна
Отец ребёнка: Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Пелагея Платоновна
Отец ребёнка: Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Афанасий Платонович
Отец ребёнка: Платон Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Платон Прокопьевич
Смерть
Неизвестно