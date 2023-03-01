Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Платон Прокопьевич

Рождение ребёнка
20.12.1850

Сын: Игнатий Платонович

Отец ребёнка: Платон Прокопьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.06.1858

Дочь: Елена Платоновна

Отец ребёнка: Платон Прокопьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Пелагея Платоновна

Отец ребёнка: Платон Прокопьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1871

Сын: Афанасий Платонович

Отец ребёнка: Платон Прокопьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Платон Прокопьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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