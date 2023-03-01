Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Платон Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Прокопиевич
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
После 22.12.1844
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
22.03.1847
Дочь: Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
25.10.1850
Сын: Кузьма Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
02.04.1858
Сын: Кузьма Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Никифорович
Смерть
Неизвестно