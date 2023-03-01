Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Афанасьевна

Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Платон Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Прокопиевич

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
После 22.12.1844

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.03.1847

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.10.1850

Сын: Кузьма Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.04.1858

Сын: Кузьма Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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