Юлаева Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлаева Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Юлаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович

Карша, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Юлаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович

Карша, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Православный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлаев Константин

Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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