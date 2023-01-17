Юлаева Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1901
Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1903
Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович
Православный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлаев Константин
Отец ребёнка: Юлаев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно