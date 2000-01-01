Юлаев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлаев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юлаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Юлаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна

Каршинский пос. Уральской губ.
Православный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлаев Константин

Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Станица Коловертинская
Священик
Место жительства
Неизвестно
Каршинский поселок, уральской губернии
Смерть
Неизвестно
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