Юлаев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юлаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1903
Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна
Каршинский пос. Уральской губ.
Православный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлаев Константин
Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Юлаева Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Станица Коловертинская
Священик
Место жительства
Неизвестно
Каршинский поселок, уральской губернии
Смерть
Неизвестно