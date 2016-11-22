Богданова (Китаева) Антонина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Китаева) Антонина Константиновна

Место рождения

Излегоще, Липецкая обл., Россия

Дата рождения

01.05.1959

Дата смерти

22.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1959

Отец: Китаев Константин Иванович

Мать: Китаева (Требунских) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина (Богданова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Иван Егорович

Рождение ребёнка
29.09.1988

Сын: Богданов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Егорович

Смерть
22.11.2016
Похороны
Неизвестно

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