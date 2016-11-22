Богданова (Китаева) Антонина Константиновна
Место рожденияИзлегоще, Липецкая обл., Россия
Дата рождения01.05.1959
Дата смерти22.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина (Богданова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1988
Сын: Богданов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Егорович
Смерть
22.11.2016
Похороны
Неизвестно