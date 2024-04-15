Китаев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

01.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева (Требунских) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Богданова (Китаева) Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Китаева (Требунских) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1965

Дочь: Донских (Китаева) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Китаева (Требунских) Анна Васильевна

Смерть
01.01.1982
Похороны
Неизвестно

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