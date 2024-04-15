Китаев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти01.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Богданова (Китаева) Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Китаева (Требунских) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1965
Дочь: Донских (Китаева) Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Китаева (Требунских) Анна Васильевна
Смерть
01.01.1982
Похороны
Неизвестно