Чепела (Тарасевич) Ульяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1836
Бракосочетание
09.01.1857
Рождение ребёнка
28.05.1858
Дочь: Чепела Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.10.1859
Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.10.1861
Дочь: Кургак Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.06.1864
Сын: Чепела Трифилий Федорович
Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1866
Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.09.1870
Дочь: Чепела Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно