Чепела (Тарасевич) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Тарасевич) Ульяна Яковлевна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1836

Отец: Тарасевич Яков Васильевич

Мать: Тарасевич Мария Федоровна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.01.1857

Муж: Чепела Федор Тимофеевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1858

Дочь: Чепела Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1859

Сын: Чепела Нестор Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Дочь: Кургак Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1864

Сын: Чепела Трифилий Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1866

Сын: Чепела Роман Федорович

Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1870

Дочь: Чепела Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Чепела Федор Тимофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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