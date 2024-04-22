Чепела Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1836
Бракосочетание
09.01.1857
Жена: Чепела Ульяна Яковлевна
Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1858
Дочь: Чепела Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
26.10.1859
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1861
Дочь: Кургак Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
11.06.1864
Сын: Чепела Трифилий Федорович
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.06.1866
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
21.09.1870
Дочь: Чепела Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно