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Чепела Федор Тимофеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1836

Отец: Чепела Тимофей Афанасьевич

Мать: Чепела Ульяна Спиридоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
09.01.1857

Жена: Чепела Ульяна Яковлевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1858

Дочь: Чепела Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1859

Сын: Чепела Нестор Федорович

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Дочь: Кургак Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1864

Сын: Чепела Трифилий Федорович

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1866

Сын: Чепела Роман Федорович

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1870

Дочь: Чепела Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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