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Чепела Максим Федорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

19.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чепела Федор Тимофеевич

Мать: Чепела (Тарасевич) Ульяна Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Чепела Семен Максимович

Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1892

Сын: Чепела Иван Максимович

Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1894

Дочь: Чепела Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1896

Дочь: Чепела Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1903

Сын: Чепела Михаил Максимович

Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
19.06.1904
Липовый Рог, Чернігівська область

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