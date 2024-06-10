Чепела Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти19.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
01.02.1890
Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна
Рождение ребёнка
27.08.1892
Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна
Рождение ребёнка
02.11.1894
Дочь: Чепела Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна
Рождение ребёнка
22.11.1896
Дочь: Чепела Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна
Рождение ребёнка
21.05.1903
Мать ребёнка: Чепела (Чепела) Елисавета Ефимовна
Смерть
19.06.1904