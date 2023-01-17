Шевелёв Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Шевелёв Дмитрий
Бракосочетание
06.02.1911
Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.03.1912
Сын: Шевелёв Василий
Мать ребёнка: Шевелëва Домникия Иосифовна
Сапушино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Шевелёв Федор
Мать ребёнка: Шевелëва Домникия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно