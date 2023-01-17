Шевелёв Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шевелёв Дмитрий

Мать: Шевелëва Акилина Никитина

Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Шевелëва Домникия Иосифовна

Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Шевелёв Василий

Мать ребёнка: Шевелëва Домникия Иосифовна

Сапушино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Шевелёв Федор

Мать ребёнка: Шевелëва Домникия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелëва Домникия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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