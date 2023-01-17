Шевелëва (Шевелёва) Домникия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911
Муж: Шевелёв Андрей
Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.03.1912
Сын: Шевелёв Василий
Отец ребёнка: Шевелёв Андрей
Сапушино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.04.1913
Сын: Шевелёв Федор
Отец ребёнка: Шевелёв Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевелёв Андрей