Шевелëва (Шевелёва) Домникия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелëва (Шевелёва) Домникия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Шевелёв Андрей

Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Шевелёв Василий

Отец ребёнка: Шевелёв Андрей

Сапушино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Шевелёв Федор

Отец ребёнка: Шевелёв Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелёв Андрей

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