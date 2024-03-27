Поляков Василий Петрович
Место рожденияСлобода Волчье
Дата рождения26.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911
Отец: Поляков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Поляков) Валентина
Мать ребёнка: Полякова (Голубева) Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова (Голубева) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно