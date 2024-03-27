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Поляков Василий Петрович

Место рождения

Слобода Волчье

Дата рождения

26.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911

Отец: Поляков Петр Иванович

Мать: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Поляков) Валентина

Мать ребёнка: Полякова (Голубева) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Голубева) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Голубева) Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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