Поляков Петр Иванович
Место рожденияСлобода Волчье
Дата рождения22.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1884
Бракосочетание
22.01.1903
Рождение ребёнка
01.02.1904
Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
02.03.1908
Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
26.02.1911
Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Муханова (Полякова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
13.08.1917
Дочь: (Полякова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
28.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно