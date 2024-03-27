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Поляков Петр Иванович

Место рождения

Слобода Волчье

Дата рождения

22.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1884

Отец: Поляков Иван Симеонов

Мать: Полякова (Елховская) Елена Иванов.

Бракосочетание
22.01.1903

Жена: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Поляков Николай Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Поляков Федор Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Поляков Василий Петрович

Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Муханова (Полякова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
13.08.1917

Дочь: (Полякова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
28.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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