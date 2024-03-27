Полякова Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Мария Кузьминична

Полякова Мария Кузьминична

Место рождения

Слобода Волчье

Дата рождения

10.03.1884

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1903

Муж: Поляков Петр Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Поляков Николай Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1908

Сын: Поляков Федор Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Поляков Василий Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Муханова (Полякова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1917

Дочь: (Полякова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Смерть
1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.