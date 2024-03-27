Полякова Мария Кузьминична
Место рожденияСлобода Волчье
Дата рождения10.03.1884
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1903
Рождение ребёнка
01.02.1904
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1908
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1911
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Муханова (Полякова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1917
Дочь: (Полякова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Смерть
1967