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Захарий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Тимофей Леонтьев

Мать: Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина Захарова

Мать ребёнка: Неонила Григорьева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Андрей Захаров

Мать ребёнка: Неонила Григорьева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Захарова

Мать ребёнка: Неонила Григорьева

Рождение ребёнка
01.09.1839

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Неонила Григорьева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Неонила Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Григорьева

Смерть
Неизвестно
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