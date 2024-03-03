Захарий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Тимофей Леонтьев
Мать: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина Захарова
Мать ребёнка: Неонила Григорьева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Андрей Захаров
Мать ребёнка: Неонила Григорьева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Захарова
Мать ребёнка: Неонила Григорьева
Рождение ребёнка
01.09.1839
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Неонила Григорьева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Неонила Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Григорьева
Смерть
Неизвестно