Неонила Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина Захарова

Отец ребёнка: Захарий Тимофеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Андрей Захаров

Отец ребёнка: Захарий Тимофеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Захарова

Отец ребёнка: Захарий Тимофеев

Рождение ребёнка
01.09.1839

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Захарий Тимофеев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Захарий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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