Неонила Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина Захарова
Отец ребёнка: Захарий Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Андрей Захаров
Отец ребёнка: Захарий Тимофеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Захарова
Отец ребёнка: Захарий Тимофеев
Рождение ребёнка
01.09.1839
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Захарий Тимофеев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Захарий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарий Тимофеев
Смерть
Неизвестно