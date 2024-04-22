Тимофей Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Леонтьев

Тимофей Леонтьев

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

08.09.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Леонтий Гаврилов

Мать: Ульяна Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Левин Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Захарий Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Смерть
08.09.1849
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close