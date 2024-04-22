Тимофей Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти08.09.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Леонтий Гаврилов
Мать: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Захарий Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Смерть
08.09.1849
Причина смерти: Болезнь