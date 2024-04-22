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Аграфена Леонова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Леон Алексеев

Мать: Ирина Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1769 ст.

Муж: Прокофий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1774 ст.

Сын: Антон Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Евстигней Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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