Аграфена Леонова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Леон Алексеев
Мать: Ирина Васильева
Место жительства
1753
Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1769 ст.
Муж: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1774 ст.
Сын: Антон Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Евстигней Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Смерть
Неизвестно