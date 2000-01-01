Древило Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Древило Людмила
Рождение ребёнка
12.10.1929
Мать ребёнка: Древило Людмила
Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Смерть
Неизвестно