Древило Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Древило Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Древило Иван Петрович

Отец ребёнка: Древило Петр

Рождение ребёнка
12.10.1929

Сын: Древило Адам Петрович

Отец ребёнка: Древило Петр

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Древило Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Древило Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Древило Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Древило Петр

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Смерть
Неизвестно
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