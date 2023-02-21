Древило Адам Петрович
Место рожденияУглы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Дата рождения12.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1929
Отец: Древило Петр
Мать: Древило Людмила
Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
30.07.1958
д. Углы, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Древило Нина Петровна
Смерть
Неизвестно