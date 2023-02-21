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Древило Адам Петрович

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Место рождения

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь

Дата рождения

12.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1929

Отец: Древило Петр

Мать: Древило Людмила

Углы, Наровлянский район, Гомельская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
30.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Древило Нина Петровна

д. Углы, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Древило Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Древило Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Древило Нина Петровна

Смерть
Неизвестно
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