Алябьева Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1923
Дата смерти17.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.48
Дочь: Капшук Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович
Рождение
23.04.1923
Рождение ребёнка
01.08.1949
Сын: Алябьев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович
Рождение ребёнка
18.09.1953
Дочь: Алябьева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович
Рождение ребёнка
24.01.1956
Дочь: Алябьева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович
Смерть
17.04.1959