Алябьева Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1923

Дата смерти

17.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.48

Дочь: Капшук Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович

Рождение
23.04.1923

Отец: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Мать: Кучерявая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1949

Сын: Алябьев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович

Рождение ребёнка
18.09.1953

Дочь: Алябьева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович

Рождение ребёнка
24.01.1956

Дочь: Алябьева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Алябьев Алексей Парамонович

Смерть
17.04.1959
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