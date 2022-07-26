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Алябьева Вера Алексеевна
Алябьева Вера Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1953
Пол
Женский
Отец
Алябьев Алексей Парамонович
1918 г.р.
Мать
Алябьева Мария Матвеевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1953
Отец:
Алябьев Алексей Парамонович
Мать:
Алябьева Мария Матвеевна
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