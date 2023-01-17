Свивальнева Параскева Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Рождение ребёнка
1874
Сын: Перешивкин Николай Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.01.1878
Дочь: Мария Константинова
Отец ребёнка: не указан
Сретенский храм
Рождение ребёнка
09.10.1881 ст.
Дочь: Надежда Константинова
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно