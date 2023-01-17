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Свивальнева Параскева Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Свивальнев Николай Степанович

Мать: Свивальнева Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
1874

Сын: Перешивкин Николай Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.01.1878

Дочь: Мария Константинова

Отец ребёнка: не указан

Серпухов, Серпухов, Московская область
Сретенский храм
Рождение ребёнка
09.10.1881 ст.

Дочь: Надежда Константинова

Отец ребёнка: не указан

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перешивкин Константин Петров

Смерть
Неизвестно
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